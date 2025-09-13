Venezuela denunció que el buque “Carmen Rosa” fue atacado por la Armada de Estados Unidos: Foto: Cancillería de Venezuela.

El Gobierno Venezolano anunció que el viernes 12 de septiembre del 2025, fue asaltado el buque venezolano “Carmen Rosa” por la Armada de los Estados Unidos, en este barco se encontraban nueve pescadores. Este hecho ocurrió a 48 millas náuticas de la Isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.

“El incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas”, añadieron desde el gobierno venezolano.

De igual manera, le exigen al gobierno norteamericano el cese inmediato de estas acciones, las cuales explican que ponen en riesgo la paz y seguridad en el Caribe.

Este hecho se suma a las actuales tensiones entre ambos países

Estas tensiones iniciaron el 7 de agosto de 2025, con la duplicación de la recompensa por Nicolás Maduro, elevandola de 25 a 50 millones de dólares.

8 de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas.

26 de agosto| El sur del mar Caribe se convirtió en el nuevo escenario de muestra de poderío militar de los Estados Unidos, Luego de rumores de la movilización de tropas estadounidenses, se confirmó la llegada de 7 barcos y un submarino nuclear a la región.El despliegue incluyó:

USS Lake Erie, USS Newport News, submarino nuclear de ataque rápido, USS Gravely, USS Jason Dunham, USS San Antonio, USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale.