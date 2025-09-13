Internacional

Venezuela denunció que el buque “Carmen Rosa” fue atacado por la Armada de Estados Unidos

Por medio de un comunicado afirmaron que en la embarcación tripulaban nueve pescadores de la Isla La Blanquilla.

Venezuela denunció que el buque “Carmen Rosa” fue atacado por la Armada de Estados Unidos: Foto: Cancillería de Venezuela.

Manuela Navarro

El Gobierno Venezolano anunció que el viernes 12 de septiembre del 2025, fue asaltado el buque venezolano “Carmen Rosa” por la Armada de los Estados Unidos, en este barco se encontraban nueve pescadores. Este hecho ocurrió a 48 millas náuticas de la Isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.

“El incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas”, añadieron desde el gobierno venezolano.

De igual manera, le exigen al gobierno norteamericano el cese inmediato de estas acciones, las cuales explican que ponen en riesgo la paz y seguridad en el Caribe.

Este hecho se suma a las actuales tensiones entre ambos países

