Secuestrados pareja de esposos en Acevedo Huila.

La camioneta en la que se movilizaban recibió varrios impactos de bala de arma de fuego

Neiva

El hecho se produce en la vereda Cantarito en la vía que conecta al municipio de Acevedo con Pitalito. La pareja se movilizaba en una camioneta blindada, la cual fue encontrada chocada y con cerca de 20 impactos de bala de alto calibre.

Según habitantes del sector hombres en motocicletas y en una camioneta blanca se habrían llevado a la pareja, por lo cual la policía realiza planes candado en diferentes sectores para dar con el paradero de los delincuentes y rescatar a la pareja.

La pareja de esposos quienes se dedicaban a la compra y venta de café, fueron identificadas como Benjamín salcedo y Lourdes Pacinga y según allegados a la victima en ese momento se desplazaban con una gruesa suma de dinero para realizar la compra de café en el sector.

El Gaula de la Policía y ejercito realizan planes candado en el sector para tratar de dar con el paradero de los delincuentes y de los Plagiados.