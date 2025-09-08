Santa Marta se perfila como una de las ciudades más pacíficas del país por baja en homicidios

Santa Marta

Santa Marta en sus 500 años muestra avances importantes en materia de seguridad, de acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio de Criminalidad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Los datos reflejan que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se han presentado 115 hechos, en comparación con 139 del mismo periodo del 2024, presentando una disminución del 17.27%, lo que en palabras del presidente Gustavo Petro, de seguir así, al finalizar el año Santa Marta estaría en las ciudades más pacíficas de Colombia.

Estos resultados responden a las acciones implementadas desde 2024 en la administración de Carlos Pinedo, en respuesta a las condiciones críticas en las que se encontraba la ciudad al inicio del período actual. Aunque los desafíos persisten, los reportes indican una tendencia positiva en la gestión de la seguridad y la convivencia.

“Durante el primer año de gobierno, gracias a esta política en la que se diseñó un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se logró una reducción de los delitos de alto impacto en un 26%, afectando la estructura de bandas criminales con capturas en flagrancia, por orden judicial y la incautación de un número importante de armas de fuego, que dejaron de estar en las calles, además de la recuperación de vehículos y motocicletas reportadas como robadas", señaló el reporte de la administración.

Le puede interesar: Este es el organigrama de “cabecillas” capturados en el Magdalena, sus modus operandi y trayectoria

Indicó que las inversiones han permitido fortalecer la operatividad de la fuerza pública y han impactado en la reducción de los delitos.

“Se invirtieron más de 10 mil millones de pesos en la fuerza pública, representados en la entrega de motocicletas, la creación del grupo Gaula de la Policía Metropolitana que fue una gestión del alcalde ante la Dirección Nacional de la Policía y en la que el Distrito aportó cerca de 1.000 millones de pesos para su logística y operatividad", detalló el comunicado.

Actualmente, se ejecuta un proceso de contratación por 1.800 millones de pesos, para la adquisición y entrega de ocho camionetas entre uniformadas y civiles para el Gaula de la Policía, Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación.