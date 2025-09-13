Panorama de la moda 2025: ¿Cuáles son algunas de las tendencias en auge? Según experto

AME015. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/05/2025.- Modelos lucen diseños de la marca Cala de la Cruz este jueves, durante un desfile del Bogotá Fashion Week 2025 en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Durante el primer semestre de 2025, el sector moda en Colombia mostró un crecimiento moderado, reflejado en un gasto de 2,8 billones de pesos en junio, equivalente a un 13% más en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este dinamismo evidenció cómo la industria continúa adaptándose a las transformaciones culturales y estéticas que marcan el consumo. “La moda urbana influenciada por el reguetón sigue liderando, con Medellín como epicentro del streetwear latinoamericano”, explicó el empresario y experto en moda Sebastián Echeverri.

En paralelo, agregó, el llamado ‘romance oscuro’ se posiciona como otra tendencia destacada, al fusionar la estética gótica con elementos románticos de los años 2000, ofreciendo un aire nostálgico, pero renovado, que conecta con públicos jóvenes.

Por otra parte, el maximalismo está desplazando al minimalismo tradicional, impulsando prendas de gran impacto visual, oversize y con una fuerte carga de personalidad, lo que consolida un escenario diverso y vibrante para la moda nacional, agregó.

¿Qué prendas y estilos están quedando atrás?

El panorama de la moda en 2025 muestra un reacomodo de tendencias que redefine lo que se impone en vitrinas y calles, explicó Echeverri. Los skinny jeans, aunque continúan presentes, pierden protagonismo frente a cortes más holgados y versátiles, lo que refleja la búsqueda de comodidad sin abandonar la estética, sostuvo.

Algo similar ocurre con los ultracroptops, que ceden espacio a prendas con mayor cobertura, pero que mantienen la silueta ajustada como guiño a la sensualidad contemporánea.

En cuanto a los estampados, se observa un giro marcado: el clásico leopardo, que por años fue símbolo de atrevimiento, empieza a desvanecerse para dar paso a patrones más frescos y vigentes.

De hecho, como apunta el experto, “el leopardo se reemplaza por patrones más actuales como el snake y el cow, que dominan en este momento”.

Incluso estilos recientes como el coquette se transforman, evolucionando hacia una versión más oscura, con tintes góticos y acabados desgastados, lo que evidencia que la moda sigue un ciclo en constante reinvención.

¿Cómo evoluciona la moda hacia la sostenibilidad?

En 2025, la sostenibilidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en un criterio central dentro del sector moda. Los consumidores actuales demandan transparencia, responsabilidad y coherencia en cada etapa de la cadena productiva.

Como señaló Echeverri, “lo que está de moda son las fibras naturales y recicladas, el rescate de artesanías, la producción local y procesos responsables con el ambiente”.

Este giro responde no solo a una mayor conciencia ambiental, sino también a un interés por preservar la identidad cultural a través de oficios tradicionales.

Adicionalmente, la recuperación de técnicas artesanales y el uso de materiales de bajo impacto generan una conexión más cercana entre la moda, el territorio y las comunidades que participan en su elaboración. Simultáneamente, se consolidan prácticas de consumo consciente que privilegian la calidad sobre la cantidad.

En esta coyuntura, la moda desechable, el poliéster virgen y los modelos de sobreproducción pierden terreno, mientras las marcas con compromiso social y ambiental se posicionan como referentes del futuro de la industria, concluyó el experto, que además está a la cabeza de ‘Clemont’, empresa con ventas anuales aproximadas de 3.5 millones de dólares, en productos de la industria de la moda.