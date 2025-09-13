Ofrecen 100 millones de pesos de recompensa para recuperar a esposos secuestrados

La recompensa se une a otra serie deestrategias para proteger a la región.

Neiva

Las autoridades analizaron en consejo de seguridad el secuestro de los esposos Benjamín Salcedo y Lourdes Pacinga, comerciantes cafeteros reconocidos en la región, ocurrido en la vereda Cantarito, vía que comunica a Acevedo con Pitalito, donde fue hallada su camioneta blindada con impactos de arma de fuego y anunciaron medidas.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los planes candado en municipios cafeteros que se encuentran en plan cosecha, mayor presencia institucional en la zona y campañas de prevención dirigidas a los productores. Asimismo, se informó que no se descarta ninguna hipótesis en la investigación, aunque las primeras indagaciones señalan la posible participación del grupo armado ilegal “Dagoberto Ramos”.

la Gobernación del Huila y la alcaldía de Acevedo ofrecieron hasta 100 millones de pesos de recompensa, cada uno con aporte de 50 millones, a quienes brinden información que permita dar con el paradero de los secuestrados y solicitaron a la ciudadanía, comunicarse a la línea antisecuestros para el sur del Huila: 317 896 5590.

Entre tanto, se intensifican las labores de la Policía, Ejército y unidades del Gaula, no solo para lograr la liberación de los retenidos, sino también para garantizar la seguridad en la región.