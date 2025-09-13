Joven de 17 años asesinado en Buenaventura era líder juvenil y estudiante universitario: Indepaz

Alan Josué Valencia Cuero, un joven de 17 años, fue asesinado en el barrio Los Pinos de Buenaventura, Valle. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz, confirmó que se trata del líder social número 117 asesinado en Colombia en lo que va del 2025.

Valencia era estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico y miembro de la escuela de formación de liderazgo Siempreviva. “Reconocido en Bahía Málaga por su impulso al deporte y la educación”, añadió Indepaz.

Ataque armado en Buenaventura

Según información preliminar, Alan caminaba hacia su casa cuando fue interceptado por un vehículo en movimiento, presuntamente un taxi, desde el cual le dispararon. A pesar de los intentos de auxilio por parte de vecinos, falleció en el lugar.

“Es un hecho lamentable. Acudimos al lugar y desplegamos un plan de búsqueda para dar con los responsables. El CTI avanza en la investigación”, dijo el coronel Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Buenaventura.

Reacciones

La Universidad del Pacífico emitió un comunicado rechazando el asesinato y destacando el compromiso académico de Alan:

“Era un joven con proyectos en construcción que veía en la educación superior un camino para materializar sus sueños y aportar al desarrollo de su territorio. Su memoria debe inspirar una reflexión colectiva sobre el valor de la vida y la protección de nuestra juventud”.

La Asociación Comunitaria de Mujeres Piangueras de Bahía Málaga expresó su dolor:

“Lloramos la pérdida de un hijo del territorio, lleno de sueños y esperanzas. Este crimen no es aislado, es parte de la normalización de la violencia. Desde nuestra asociación, damos fe de que Alan era disciplinado, comprometido y talentoso. Exigimos una investigación seria y transparente”.

El club Arroyo FC, donde Alan entrenaba, también lamentó su partida:

“Rechazamos cualquier acto de violencia y nos unimos a la comunidad para rendir homenaje a su memoria”.

Saúl Valencia González, tío de Alan y representante legal del Consejo Comunitario de La Plata, recordó que su sobrino aprovechaba las vacaciones para visitar su territorio y añadió:

“Le enterraron todo un futuro. Este crimen entristece no solo a una familia, sino a toda una comunidad negra. Que las autoridades hagan todos sus esfuerzos para encontrar a los responsables”.