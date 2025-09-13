Hombre fue asesinado en pleno terminal de transportes en Florencia en el Caquetá

Neiva

La victima oriunda de la Montañita en el Caquetá había comprado el tiquete que lo conduciría hasta la ciudad de Bogotá, hasta allí llego un hombre protegiendo su identidad con un casco y le disparó en tres oportunidades cegándole la vida.

De acuerdo a lo expresado por el coronel cesar pinzón , comandante de la Policía en el Caquetá, el hecho podría relacionarse con un ajuste de cuentas, ya que la víctima tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, por homicidio, por fuga de presos, violencia intrafamiliar.

La víctima fue identificada como Oscar Eduardo rojas oriundo de la Montañita, pero con residencia actual en la capital del país, había pagado 10 meses de prisión por homicidio en la ciudad de Cali. Expresó el oficial.

La policía realiza las investigaciones para dar con el paradero de los dos delincuentes quienes perpetraron el hecho, ya que uno de ellos conducía la motocicleta que trasladó al sicario quien le disparó a la victima.