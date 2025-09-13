Orden Público

Golpe a las disidencias de las FARC en el Vichada y Meta

En operaciones militares realizadas por las Fuerzas Militares en ambos departamentos, se incautó material de guerra como fusiles, pistolas y minas antipersonales.

Manuela Navarro

En una operación realizada por las Fuerzas Militares en el Vichada, fueron capturados dos presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia, los cuales fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, en coordinación con la Sijín y el CTI de la Fiscalía, quienes adelantarán el proceso de judicialización conforme a la normatividad vigente.

Adicionalmente, en este operativo se incautaron 4 fusiles, 3 pistolas, 13 proveedores, más de 650 cartuchos de diferentes calibres, 2 radios de comunicación, 9 equipos de campaña y 2 teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para intimidar a la población. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes realizarán el proceso de judicialización conforme a la normatividad vigente.

Los hechos se registraron en la inspección de Santa Cecilia, municipio de La Primavera, Vichada, donde las Fuerzas Militares, lograron ubicar y capturar a estas personas.

Simultáneamente, en el Meta se incautaron 23 fusiles, 231 proveedores, 15 minas antipersonales y 30 granadas pertenecientes a las disidencias de Iván Mordisco, grupo armado que durante este año se le han incautado armas cortas, municiones, más de 190 artefactos explosivos.

