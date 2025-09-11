Reportan normalización de un 80% en la distribución de combustible para el sur de Nariño

Tumaco - Nariño

Tras varias semanas de incertidumbre por la implementación del nuevo plan de abastecimiento de combustibles en Nariño, la distribución ya presenta una normalidad del 80 %, de acuerdo con Petrodecol, empresa encargada de surtir las zonas 1, 2 y 3 del departamento que comprende la zona costera de Tumaco, el Triángulo del Telembí y la frontera con Ipiales, que habían registrado largas filas en las estaciones de servicio y avisos de “No hay gasolina” durante el mes de julio.

Guillermo Londoño, gerente general de Petrodecol, explicó en Caracol Radio que el retraso se debió a que menos del 30 % de las estaciones de servicio acataron a tiempo la Resolución 1854 de 2024, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, que regula el plan de abastecimiento. “Si los minoristas no se inscriben en el sistema SICOM, el software nacional de distribución, no se les puede abastecer desde la planta de Tumaco”, indicó el directivo, quien aseguró que ya más del 65% de los minoristas completaron el trámite y firmaron contratos con Primax o Petrodecol, lo que ha permitido restablecer el flujo de combustible.

¿Hubo escasez de combustible?

Desde su planta ubicada en el puerto de Tumaco, Petrodecol confirmó que cuenta con la capacidad para abastecer hasta 7,9 millones de galones de diésel y gasolina, cifra que supera en más de dos millones la demanda mensual de las zonas 1, 2 y 3, este suministro se realiza en cumplimiento de la Resolución 1853 de 2024, que otorga prelación a Nariño por su condición de departamento fronterizo.

“Nuestra planta en Tumaco tiene la capacidad certificada para garantizar el suministro. Queremos enviar un mensaje de confianza a los nariñenses: no existe riesgo de desabastecimiento”, señaló la dirección de Petrodecol, que además pidió a la ciudadanía no dejarse confundir por rumores que carecen de fundamento y solo buscan generar pánico.

Importante movimiento económico en el puerto de Tumaco

El gerente de Petrodecol destacó el papel estratégico del puerto de Tumaco en el abastecimiento de combustibles para Nariño. Desde febrero de 2025, se ha establecido una ruta regular de importación de gasolina desde la refinería de Talara (Perú) y desde Houston (Estados Unidos), que permite recibir hasta 130.000 barriles por embarcación. “Este fin de semana llegó el octavo buque del año, dejando 30.000 barriles en Tumaco y el resto en Buenaventura. Tenemos un inventario de seguridad que garantiza el suministro continuo”, afirmó Londoño.

El directivo explicó que la planta de Tumaco está diseñada para manejar hasta 7 millones de galones, y que en 2022, durante la emergencia por el derrumbe en Rosas, Cauca, llegó a abastecer incluso las zonas 4 y 5 del departamento, demostrando su capacidad de respuesta en situaciones críticas.