Gobernador de Bolívar entregó dotación de equipos médicos en hospitales de Zambrano y Mahates

Con el fin de mejorar la calidad, seguridad y oportunidad en la atención en salud en todo el departamento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó una significativa dotación de equipos médicos a la ESE Municipal de Zambrano y al hospital de Mahates, como parte de un programa continuo de fortalecimiento de los hospitales públicos municipales.

“Seguimos entregando capacidades y equipos a nuestros hospitales públicos municipales. Estos elementos fueron solicitados por la gente, los alcaldes y los gerentes de las ESE, y hoy comenzamos a responder. La dotación incluye incubadora, lámpara de examen, camilla, cuna, fonendoscopio, Doppler, desfibrador, carro de paro, silla de ruedas y otros equipos de la mejor calidad. Con esto buscamos que los hospitales tengan más capacidad y que los pacientes no tengan que depender de un viaje a una ciudad capital para recibir atención”, afirmó el mandatario departamental.

En Zambrano, la entrega se materializa con una dotación que cubrirá necesidades críticas, especialmente en servicios de neonatología, urgencias y atención general. Germán Darío Martelo Salazar, gerente del Hospital Local San Sebastián de Zambrano, agradeció el aporte y destacó:

“Esta dotación es un aporte importante para mejorar la calidad del servicio y aumentar nuestra capacidad instalada. Ya no será tan necesario trasladar a los pacientes a otros municipios, porque podremos atenderlos aquí mismo. También fortaleceremos la atención de nacimientos, ya que teníamos la infraestructura y el personal capacitado, pero nos faltaban los equipos. Gracias al gobernador Yamil Arana por hacer realidad este aporte que beneficia a todo el pueblo zambranero.”

El gobernador Arana Padauí enfatizó que su compromiso con la salud pública abarcará hasta el último día de su gobierno, garantizando que los hospitales municipales cuenten con lo necesario para atender problemas de salud en cada territorio del departamento.

Dotación para Mahates

En el corregimiento de Palenque, municipio de Mahates, el gobernador Arana también entregó una dotación de 36 equipos biomédicos para el Hospital Local de Mahates, beneficiando directamente a más de 4.200 habitantes.

La entrega incluyó equipos de última tecnología como:

• Autoclave odontológico

• Básculas con tallímetro y para bebés con infantómetro

• Camilla ginecológica

• Cavitron y kit odontológico

• Doppler fetal y monitor fetal gemelar

• Electrocardiógrafo

• Equipos portátiles para órganos de los sentidos

• Fonendoscopios, glucómetros y tensiómetros

• Lámparas de examen, nebulizadores y oxímetros de pulso

• Unidad odontológica eléctrica

Con estos recursos, se busca fortalecer la ruta materno-perinatal, la promoción y mantenimiento de la salud y la atención a grupos de riesgo, reduciendo indicadores de mortalidad materna, perinatal y por enfermedades no transmisibles

Más intervenciones: otros hospitales y servicios que han sido dotados

Además de Zambrano y Mahates, la Gobernación ha realizado otras entregas de dotación médica y mejoras hospitalarias, entre las que se destacan:

• Hospital La Divina Misericordia, Magangué: se entregó un moderno pabellón de urgencias completamente renovado, incluyendo 20 nuevas camas para hospitalización de urgencias, áreas diferenciadas, sala de reanimación mejorada y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida.

• Hospital Universitario del Caribe (HUC), Cartagena: ha sido objeto de modernización en infraestructura, por ejemplo, la entrega del área de Estomatología, el nuevo piso 8, completamente dotado, ampliación en hospitalización, pasando de 460 a 518 camas disponibles y la puesta en marcha de la ruta de atención para Enfermedades Huérfanas.