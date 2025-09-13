Girón celebra este domingo 14 de septiembre la fiesta del Señor de los Milagros

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El municipio de Girón está listo para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: la Fiesta del Señor de los Milagros, un encuentro en el que combinan fe, cultura y tradición, y que cada año convoca a miles de feligreses y turistas.

Desde la administración municipal, liderada por el alcalde Campo Elías Ramírez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, organizó una variada agenda de actividades “para fortalecer la identidad local y aprovechar la llegada masiva de visitantes”.

Programación celebración del Señor de los Milagros

La jornada comenzará a las 6:00 a.m. con la Ruta Señor de los Milagros hacia el Corregidor, desde el Parque de las Palomas. Durante todo el día, la Alameda Las Nieves acogerá a Girart, un espacio para artesanos y emprendedores locales.

Además, a las 3:00 p.m. se presentará una obra de teatro en el Parque Principal, mientras que a las 4:00 p.m. los asistentes podrán unirse a la “Ruta de la Fe” desde la Casa de la Cultura Francisco Mantilla de los Ríos.

De manera paralela, entre las 4:00 y 7:00 p.m., el Parque de Las Nieves será escenario del Primer Encuentro Metropolitano de Coros.

En el ámbito religioso, la Parroquia San Juan Bautista Santuario Señor de los Milagros celebrará eucaristías de forma continua desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Posteriormente, a las 6:00 p.m., se oficiará la Solemne Eucaristía presidida por Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, y a las 7:00 p.m. se llevará a cabo la tradicional procesión en honor al Señor de los Milagros.

Con este programa, la Alcaldía de Girón busca resaltar el valor religioso y turístico de una de las festividades más representativas del municipio.