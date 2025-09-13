Fuerte temblor HOY 13 de septiembre se sintió en Colombia: Magnitud, epicentro y zonas afectadas

El Servicio Geológico Colombiano, reportó un fuerte temblor este sábado 13 de septiembre cerca de Colombia. Su magnitud fue de 4.8, con una profundidad superficial en Puerto López, Manabi, Ecuador.

Temblor HOY 13 de septiembre: reporte del SGC

¿Por qué se presentan tantos temblores en Colombia?

El territorio colombiano se encuentra sobre fallas geológicas activas que, al liberar energía, producen los sismos. Regiones como Bogotá, Bucaramanga, Popayán, Armenia y Pasto están dentro de las zonas con mayor riesgo. Este fenómeno es natural e inevitable, pero conocerlo ayuda a entender la importancia de estar listos ante una eventual emergencia.

Medidas preventivas antes de un temblor