Estos son los cortes de energía entre el 16 y 20 de septiembre en Bolívar: conozca zonas afectadas

Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 15 al 21 de septiembre, se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones diversos municipios del norte de Bolívar.

Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes sectores:

Martes, 16 de septiembre

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Corregimientos de Talaigua Nuevo: El Porvenir, Ladera de San Martín, El Peñón Duran, Patico, Talaigua Viejo. zona urbana y rural del municipio de Santa Bárbara de Pinto. Corregimientos de Santa Bárbara de Pinto: Barro Blanco y San Pedro.

Miércoles, 17 de septiembre

Circuito Bayunca 2 de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, Arroyogrande, sectores: vía Entrada Loma Arena - Arroyo Grande y sectores aledaños a la vía de Arroyo Grande. Finca: El Rodeo, San Juan, El Retiro, El Mamón, Elena, Totumito, Santa Bárbara, Rancho Grande, Villa Cristal, Poza Renal, Palmarito, y sectores aledaños.

Circuito Bosque 2 de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle del Rhn, Avenida Buenos Aires, Sector Barrio Bosque.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Magangué, Corregimientos: El Cuatro, Florencia, Juan Arias, Las Chichas, Numancia.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Maria La Baja - San Onofre: Corregimiento: Manguma, San Antonio, Labarces y Boca Cerrada.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Ana (Magdalena): Sectores: Vía Talaigua Nuevo - Santa Ana, Vía Santa Ana - Pueblito, casco urbano y rural de Santa Ana (Magdalena). Finca: El Paraíso, Nueva Venecia, El Esfuerzo, La Cabaña, El Tapia, Batalla, Jaraba, La Quiebra, Alejandría, Balerosa, Los Cocos Y Sectores Aledaños.

Circuito Ternera 5 de 7:15 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Conjunto Residencial Parque Heredia, Centro Comercial Parque Heredia, Conjunto Salamandra, Urbanización San Buenaventura, Conjunto Barloventos, Urbanización Buenaventura, Conjunto Fragata, Caracolí, y Gaia.

Jueves, 18 de septiembre

Circuito El Regidor de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana del municipio Regidor, corregimiento: San Antonio y sectores aledaños a la vía Santa Teresa-Regidor.

Circuito Santa Teresa (Sur de Bolívar) de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Regidor: Sector Santa Teresa.

Circuito Rio Viejo 1 de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Rio Viejo: Zona Urbana Del Municipio de Rio Viejo.

Circuito Rio Viejo 2 de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona Urbana De Los Municipios: Arenal Del Sur, Norosi. Corregimientos de Rio Viejo: Hatillo, Cabadillo, Caimital, Macedonia. Corregimientos de Arenal del Sur: San Rafael, Buenavista. Finca: Mario Arguello, La Golosa, Santa Elena, Legal La Palma, La Quinta, Caimital, Conformidad Alta, Villa Elisa, Quinqerilla, El Clavo, Henry, Villa Angie, Cabadillo, Los Campo Morales, Obe, Denis Salazar, Santa Lucia, Hatillo, La Esperanza, Tequendama, Dulce Nombre, El Descanso y sectores aledaños.

Viernes, 19 de septiembre

Circuito Pinillos de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué - Achí: Sector Veredas De Tolú, Coyongal, Las Brisas Playa de Las Flores, Mantequera, Santa Mónica, Playa Alta, Guacamayo, Tres Cruces.

Sábado, 20 de septiembre

Circuito San Martin de Loba 1 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martín de Loba: Corregimiento: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires Y Papayal. Sector Vía: Chimi - Chapetona, Chapetona - Papayal, y sectores aledaños a la vía.