Enviaron a prisión al homicida de Esteban Rendón, paseador de perros en Rionegro, Antioquia

Rionegro, Antioquia

Dos semanas después del homicidio de Jaime Esteban Rendón Rincón, reconocido paseador de perros y funcionario de la Alcaldía de Rionegro, la justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto responsable del crimen.

Se trata de Jesús Darío Aguirre Bustamante, un hombre de 62 años, señalado de disparar contra Rendón el pasado 29 de agosto en el corregimiento de San Antonio de Pereira, luego de un acto de intolerancia en el barrio San Bartolo, cuando uno de los animales entró al antejardín de su vivienda.

Aunque Aguirre quedó en libertad en los días posteriores al ataque, al no haber sido capturado en flagrancia, esta semana un juez de control de garantías lo cobijó con medida intramural tras la audiencia de imputación de cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

“La justicia opera, la justicia está actuando. Le damos las gracias a todos los organismos que nos acompañaron en poder pedir justicia para Esteban y, por supuesto, que la vida está por encima de todo, nada justifica quitarle la vida a una persona”, expresó el alcalde Rionegro Jorge Rivas, en apoyo a la decisión judicial.

Con esta decisión, el proceso judicial continúa avanzando mientras familiares, amigos y defensores de los animales mantienen sus exigencias de justicia por la muerte de Rendón, quien era reconocido en la comunidad por su labor social y compromiso animalista.