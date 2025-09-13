Entregaron más de $7.800 millones en indemnizaciones a 709 víctimas en Bolívar

Cartagena

La Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Bolívar realizó la entrega de 709 cartas de indemnización por un monto superior a los $7.800 millones, beneficiando a sobrevivientes del conflicto armado en esta región del país.

Durante dos jornadas en Magangué y Cartagena, la entidad avanzó con la medida de reparación administrativa beneficiando a víctimas residentes en municipios como Tiquisio, Barranco de Loba, Magangué, San Martín, Hatillo de Loba, Turbaco, Villanueva y Cartagena, entre otros.

El subdirector general de la Unidad para las Víctimas, Fredy Quintero, destacó los resultados de las jornadas: “Es un balance positivo el de esta semana, fueron casi $8.000 millones los entregados. El compromiso de la entidad, en cabeza del director Adith Rafael Romero, es salir del escritorio al territorio y seguir realizando estas jornadas de indemnización”.

Isabel Vitola, funcionaria de la Oficina Delegada para las Víctimas de la Personería Distrital de Cartagena, agradeció el trabajo articulado con la entidad: “Somos garantes de los derechos de las víctimas del conflicto. Por eso, estamos en la jornada de reparación trabajando conjuntamente”.

Entidades como la Personería de Cartagena, el Sena, el Banco Agrario, la Universidad de Cartagena y la Alcaldía Municipal participaron en la jornada con la orientación sobre la oferta institucional en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con la dignificación y reparación integral a los sobrevivientes del conflicto armado del departamento de Bolívar. Por ello, la entidad y todas sus áreas misionales siguen trabajando por la protección y garantía de sus derechos.