En Ocaña firman pacto por la movilidad

Ocaña

Se trata de un pacto por la movilidad, firmado entre la alcaldía de Ocaña y las empresas de transporte publico, que busca modernizar la prestación del servicio haciendo uso de las TIC.

“Es un trabajo que se ha acompañado desde la secretaría de tránsito y obviamente lo que hemos hecho es servir como un espacio de diálogo entre las diferentes empresas que prestan el servicio de transporte” dijo Emiro Cañizares, alcalde de este municipio.

Más información Prorrogan la calamidad pública por variabilidad climática en Ocaña

Indicó que “básicamente este pacto tiene varios propósitos, el primero tiene que ver con movilidad inteligente y es cómo en Ocaña, desde las empresas de transporte se hace un trabajo y una gestión conjunta, que permita, que tanto las empresas como los usuarios puedan hacer uso de las nuevas tecnologías”.

Resaltó el mandatario que “Ocaña no puede quedarse rezagada, Ocaña tiene que modernizarse y la intensión es que esto permita que la ciudad cuente con un servicio de transporte mucho más inteligente, que usted pueda solicitar el servicio y que tengamos claridad cuál es la periodicidad de las rutas como tal, así sea en transporte colectivo o en transporte individual”.