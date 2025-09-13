El que debe responderle a Colombia es usted señor presidente: Exministro Ruiz a Petro por las EPS

Un nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y Fernando Ruiz, se presenta por los cuestionamientos que le hizo el presidente sobre los pagos que debieron realizar durante la administración de Iván Duque, para cubrir las deudas de las entidades prestadoras de servicios de salud.

"Usted señor Fernando Ruiz, puede decirnos si le va a pagar al país, el volumen de reservas técnicas que no consignaron en los bancos las EPS en su administración como ministro de salud?“, le escribió el presidente Petro, al tiempo en que lo cuestionó por no haber promovido la intervención de las Entidades a tiempo.

Además, el mandatario lo señaló porque la Nueva EPS ya estaba quebrada desde que fungía como ministro de Salud y “no se dio cuenta”.

“Entienda el enorme mal que le hizo al país”, le dijo.