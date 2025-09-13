Dos firmas reconocidas presentaron propuestas para la compra de la nueva flota de TransCaribe

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de TransCaribe S.A. recibió ofertas de dos proponentes, dentro del proceso de selección para la compra de los 55 nuevos buses que buscan fortalecer la operación del sistema y mitigar inconvenientes como las demoras en las frecuencias, hacinamientos en estaciones y deficiencias en el confort para los usuarios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Si queremos una mejor ciudad, todos los procesos deben andar como es y alineados en cuanto al progreso y el dinamismo con el que estamos revolucionando a Cartagena en materia de infraestructura vial, educativa, de salud; y con relación a megaproyectos que potenciarán el turismo, el espacio público de calidad, la cultura, el arte y todo tipo de causas sociales. Por ende, nunca seremos una súperciudad con goteras y aires acondicionados deficientes en los TransCaribe; mucho menos si tienen problemas mecánicos y se varan”, expresó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Y agregó: “Por ello, es tan importante esta compra de 55 buses nuevos para mejorar el servicio de TransCaribe. Vehículos modernos, sostenibles y en óptimas condiciones para dignificar la calidad de vida de los usuarios y que el sistema deje de ser un suplicio o un foco de críticas en Cartagena”.

Cabe resaltar que estos 55 buses nuevos serán operados directamente por el Distrito, a través de TransCaribe Operador.

Las dos firmas proponentes

Dentro del plazo establecido en la convocatoria pública No. TC-CP-001-2025, que se venció a las 4:00 de la tarde de ayer viernes 12 de septiembre de 2025 (de acuerdo a la modificación al cronograma del proceso publicada el pasado 2 de septiembre) se recibieron las ofertas de dos proponentes, las cuales serán analizadas y evaluadas para proceder a seleccionar la que mejor se ajuste al proceso.

Los dos oferentes que presentaron su propuesta dentro del plazo establecido fueron la Sociedad Navitrans S.A.S., con sede en Medellín, Antioquia, representada legalmente por Manuela Duque Meza, quienes presentaron una oferta económica que asciende a los $63.600.000.000; y la Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena, con sede en Cartagena, cuyo representante legal es Boris Barreto Alzate, con una oferta económica por $67.500.000.000.

Navitrans es una empresa familiar colombiana de más de 35 años, la que se ha dedicado a la venta de camiones y buses en el país, un mercado altamente apetecido y competitivo, donde han logrado posicionarse como líderes en Colombia. En China fue reconocida como la número #1 en ventas de este tipo de vehículos en la región, manejando marcas como como Foton, International, Hyundai y Zhongtong.

Además, actualmente, son reconocidos por liderar la transición del transporte público en Colombia hacia la movilidad sostenible, con una oferta diversificada que incluye buses eléctricos, a gas y diésel, ofreciendo tecnología de punta y un enfoque en el servicio posventa de gran solidez.

Por su parte, la Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena es la responsable del mantenimiento de la flota actual de Transcaribe Operador, de la cual su operación de 99 buses se mantiene con más de 90 vehículos transitando en óptimas condiciones y sin problemas mecánicos.

El cronograma de la convocatoria pública establece que el 8 de octubre de 2025, se publicará el informe final de evaluación de las ofertas, y se comunicará oficialmente el resultado del informe oficial al proponente seleccionado, con quien se suscribirá el contrato a mediados de ese mismo mes.

La nueva flota para Transcaribe

El Gobierno distrital, por iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, adquirirá para Transcaribe 5 articulados, 27 padrones y 17 busetones impulsados por gas natural vehicular, y 3 padrones y 3 busetones eléctricos, que entrarán a fortalecer la operación de Transcaribe Operador, único operador bajo total control de la Alcaldía de Cartagena, pasando así a una flota de 154 buses frente a los 99 actuales.

Con esta adquisición de flota, la Alcaldía de Cartagena y Transcaribe podrán materializar la creación de nuevas rutas y la ampliación de la cobertura del SITM, así como el fortalecimiento de rutas existentes para mejorar la oferta y capacidad, y disminuir los tiempos de espera. Los 55 nuevos buses, además, incrementarán la demanda del sistema en 20 mil nuevos usuarios.