DIAN anuncia remate de casas y apartamentos del 15 al 26 de septiembre: requisitos para participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió una nueva convocatoria de remates con bienes inmuebles y activos recuperados de procesos de decomiso, aprehensión o abandono.

En el listado figuran opciones que van desde bodegas por menos de $5 millones hasta apartamentos y casas con avalúos que superan los $1.800 millones.

Las audiencias, tanto virtuales como presenciales, se desarrollarán entre el 15 y el 26 de septiembre de 2025 en diferentes ciudades del país.

¿Por qué los bienes de la Dian tienen precios bajos?

Los remates que organiza la Dian son parte de procesos de cobro coactivo y recuperación de activos. Al ser bienes que han pasado a propiedad del Estado por distintas vías, la entidad los pone en venta pública con valores iniciales que en ocasiones están muy por debajo del precio comercial.

Ejemplos de bienes en remate septiembre 2025

El catálogo incluye inmuebles de diferentes características y precios:

Armenia, Quindío : bodega en el Conjunto Cócora desde $4.476.150 (audiencia el 24 de septiembre).

: bodega en el Conjunto Cócora desde $4.476.150 Armenia, Quindío: segunda bodega con mayor área, desde $11.935.350 (remate el 25 de septiembre).

segunda bodega con mayor área, desde $11.935.350 Bogotá: garaje de 21,5 m² por $52.114.650 (remate el 15 de septiembre).

garaje de 21,5 m² por $52.114.650 Montenegro, Quindío: casa de dos plantas con varias unidades habitacionales desde $204.153.600 (audiencia el 23 de septiembre).

casa de dos plantas con varias unidades habitacionales desde $204.153.600 Bogotá: apartamento de 430,55 m² con avalúo de $1.849 millones (remate el 15 de septiembre).

apartamento de 430,55 m² con avalúo de $1.849 millones Villavicencio, Meta: apartamento en el Conjunto Multifamiliares Manantial desde $39.804.800 (remate el 16 de septiembre).

Requisitos para participar en los remates de la Dian

Tenga en cuenta estos requerimientos que son indispensables para presentar una oferta:

Estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT).

Registrarse como postor en la Sala de Remates Virtuales de la DIAN.

como postor en la Contar con firma electrónica activa, otorgada por la DIAN.

Realizar un depósito previo como garantía, que en muchos casos equivale al 40 % del avalúo.

Cumplir con los porcentajes mínimos de oferta que establece cada pliego.

En caso de actuar mediante poder, este deberá otorgar de manera expresa a la facultad para licitar.

Las subastas pueden ser presenciales o virtuales. En la modalidad online se ingresa con usuario y contraseña a la plataforma oficial para registrar la propuesta por medio de una Sala de Subastas Virtuales. Tenga en cuenta que las ofertas son irrevocables y se presentan dentro los plazos que exige el pliego del remate.

Quienes participen deben tener en cuenta varios aspectos clave: