Con falsa brujería, engañó a una menor de edad para agredirla sexualmente

Neiva

Según la Fiscalía General de la Nación, Ansizar Rodríguez Moncayo, de 53 años, quién valiéndose de supuestos rituales, presuntamente agredió sexualmente a una adolescente, de 16, en el municipio Guadalupe (Huila), en hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que Rodríguez Moncayo le había dado trabajo a la joven en un local comercial que tenía, mientras ella pasaba sus vacaciones en el pueblo.

Al pasar los días, el presunto agresor le dijo a la víctima que ella y su mamá iban a tener una tragedia, por lo que, debía hacerle un ritual para librarla de un maleficio. La lleva a otro lugar, donde enciende velas y la engaña con supuestas maniobras mágicas, al parecer, aprovechando el estado de indefensión de la adolescente, la accedió carnalmente.

Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro, realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, en un inmueble ubicado en el barrio El Industrial de Guadalupe, se hizo efectiva la orden de captura contra el procesado.

Un fiscal de la Seccional Huila le imputó el delito de acceso carnal violento. El procesado no aceptó el cargo y le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.