Cayeron tres de los presuntos asesinos de un fiscal en Fusagasugá

JUDICIAL

La Fiscalía judicializó a tres de los presuntos responsables del crimen del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el 10 de junio de este año en Fusagasugá, Cundinamarca.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los tres involucrados en el homicidio del fiscal, presuntamente serían integrantes de una red de fleteos que se autodenomina ‘Los viajeros’.

Se trata de o Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez.

“Los roles fueron los siguientes: Katherine como marcadora, Wilfrido como conductor de la motocicleta y Deiver como atracador y atacante”, afirmó el fiscal durante la audiencia.

El día del crimen, los hoy judicializados interceptaron al fiscal en el parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, lo golpearon para obligarlo a entregar un maletín que contenía $128 millones de pesos, que acababa de retirar de una entidad bancaria.

“Asimismo, se han obtenido evidencias que vincularían a este grupo delincuencial a otros 36 fleteos ocurridos en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca. En estos casos los asaltantes ingresaron a los bancos haciéndose pasar como usuarios y, de acuerdo con el sonido de las contadoras de billetes usadas por los cajeros, detectaban a las personas que retiraban altas sumas, las ‘marcaban’, seguían e interceptaban para arrebatarles violentamente el dinero. Por cuatro de estos hechos, los hoy procesados serán imputados en los próximos días”, indicó el ente acusador.

La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado agravados, además de porte ilegal de armas.