Cartagena vive el Mes del Patrimonio con las rutas patrimoniales: conoce la agenda

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) y la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, invita a la comunidad a participar en las rutas patrimoniales Exploradores del Patrimonio programadas para septiembre, en el marco del Mes del Patrimonio. Esta iniciativa ofrece experiencias significativas que permiten redescubrir la historia y el patrimonio cultural de la ciudad.

“Invitamos a todos a caminar las mismas calles que pisaron nuestros héroes. A través de estas propuestas, procuramos que los cartageneros y visitantes conozcan la Cartagena del presente con la sabiduría del pasado”, explicó Dumek Turbay Paz.

El sábado 13 de septiembre, en el marco de la Semana por la Paz, se realizará la Ruta Patrimonial ‘La memoria viva, la paz y la esperanza’, la cual resalta la figura de San Pedro Claver y los derechos humanos. Este recorrido profundizará en la Cartagena del siglo XVI, que funcionó como corredor comercial negrero, y permitirá identificar los lugares, normas y episodios históricos más relevantes para comprender el sistema esclavista de la época colonial.

Los puntos de visita incluyen la Plaza San Pedro Claver, el Baluarte de San Ignacio y el Santuario San Pedro Claver.

“Esta agenda es una ventana abierta a nuestra identidad. Nos permite reconectar con las historias que forjaron a Cartagena y reconocer la grandeza de nuestra tierra”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

El 28 de septiembre se realizará la ruta ‘Rostros de la ciudad: historia, cultura y patrimonio’, una experiencia dinámica y divertida para todos los públicos que invita a explorar los testimonios de grandeza que se encuentran en cada rincón de la ciudad. Este recorrido incluirá la Torre del Reloj, la Catedral, la Plaza de Bolívar, la Plaza Santo Domingo, la calle de la Factoría y el Claustro de la Merced.

Es importante resaltar que estas actividades son de libre acceso y para todas las edades. Para ser parte de las rutas, los interesados deberán asistir a los puntos de encuentro que se estarán informando a través de las redes sociales del IPCC. Para la primera ruta de Exploradores del Patrimonio, el sábado 13 de septiembre, el punto de encuentro será el Santuario Museo San Pedro Claver a las 9:00 a. m.