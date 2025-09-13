Capturaron a abogado cuando le llevaba droga a su cliente en un centro de detención en Cartagena

Cartagena

La Policía Nacional en Cartagena, en los diferentes controles que se realiza al ingreso del Centro de Detención Transitorio Bellavista (CDT), logra la captura de un hombre, cuando pretendía ingresar a realizar una entrevista a un privado de la libertad quien representa legalmente.

Al momento que se le practica un registro a persona como protocolo para el ingreso al CDT, los uniformados le hallan en el interior de uno de los bolsillos de su pantalón 01 vapeador y una bolsa prensada de color negro, la cual al ser verificada contiene 06 capsulas esféricas con aproximadamente 100 gramos de marihuana.

El estupefaciente decomisado y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

Frente a estos casos operativos se observa que los delincuentes buscan emplear diferentes modalidades para el ingreso de alucinógenos en pequeñas cantidades, sin embargo, la pericia y experiencia de los policías no dan tregua a la delincuencia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 6 personas por tráfico de estupefacientes intentando ingresar sustancias alucinógenas al Centro de Detención Transitorio y se han incautado más de 11 millones de pesos en estupefacientes.

“Estos controles policiales se realizan continuamente con el objetivo de evitar el ingreso de elementos no permitidos a los privados de la libertad”, sostuvo.