Buscan en Medellín activista mujer trans de Cali que se encuentra desaparecida

Las personerías de Cali y Medellín adelantan de manera conjunta una acción prioritaria en Medellín para dar con el paradero de la líderesa trans caleña María del Pilar Escobar, desaparecida desde hace ocho días.

María del Pilar Escobar Pérez, conocida también como “Twiggy” destacada lidereza y activista mujer trans de Cali se encuentra desaparecida desde el domingo 7 de septiembre.

El último lugar vista en el sector de la El último lugar vista en el sector de la Plaza de Botero de la comuna 10 en la Ciudad de Medellín.

El operativo de búsqueda cuenta con la participación activa del Personero de Cali, Gerardo Mendoza, el Personero de Medellín, Mefi Boset Rave, con el apoyo de Manuel Alejandro Moreno, Personero Delegado para los Derechos Humanos y del Gerente de Diversidades Sexuales y de Género del Distrito de Medellín, Edgar Yépez, quienes trabajan de manera articulada para fortalecer las rutas de búsqueda y garantizar acompañamiento institucional efectivo.

La acción conjunta que cuenta también con el apoyo de la Policia Metropolitana del Valle de Abrurrá.