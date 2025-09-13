“Bombas y desalojos interrumpen nuestro trabajo”: Profesores de sociología UNAL claman por seguridad

En una carta abierta, profesores de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional expresaron su rechazo a los actos vandálicos perpetrados por encapuchados en el edificio Orlando Fals Borda, y exigieron a las autoridades garantizar las condiciones para el cumplimiento de sus deberes.

Los profesores, quienes afirman haber superado “complejas crisis institucionales, estigmatizaciones infundadas y reiteradas interrupciones” a lo largo de seis décadas, manifestaron su preocupación por las interrupciones de sus jornadas de trabajo debido a “la explosión de bombas, el ruido de altoparlantes y las órdenes de desalojo.”

“Le exigimos a las instancias pertinentes que redoblen y coordinen los esfuerzos que nos garanticen las condiciones para el cumplimiento de nuestros deberes misionales. Aunque concebimos el campus, y en particular el edificio Orlando Fals Borda, como un espacio abierto a toda la ciudadanía, y abierto a la expresión de diversas ideas, culturas y personas, con el mismo ahínco exigimos que este no sea un escenario para el uso de la violencia física, la lucha armada o el uso de armas”, se lee en la misiva.

Señalan que “la lucha de largo aliento que por años se ha mantenido en procura de procesos de democratización de la vida universitaria (...) no puede ser defendido con piedra, armas, explosivos ni capuchas.”

Además, invitan a los constituyentes a incluir en su agenda el problema de la violencia armada y encapuchada en el campus, y propongan fórmulas concretas para recuperar el control territorial del mismo para el cumplimiento de los fines misionales de nuestra institución.