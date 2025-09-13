A partir del 1 de octubre las fotomultas de Los Patios sancionarán por no tener documentación al día

Norte de Santander

Veedores de movilidad están alertando a todos los usuarios viales, porque a partir del 1 de octubre, a través de las cámaras de fotomultas, se sancionarán a los vehículos y motocicletas que circulen sin SOAT y técnico-mecánica al día.

“Esto es por autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Desde este 1 de octubre se va a iniciar con la implementación y la sanciones a aquellos vehículos, tanto carros y motocicletas que transiten sin el SOAT y la revisión técnico-mecánica al día” dijo Samir Contreras, veedor de movilidad del Área Metropolitana.

Agregó que “también para las motocicletas, aquellos conductores que transiten sin el casco, tanto el conductor como el pasajero y también después de las 6:00 de la tarde, la prenda reflectiva. Entonces la fotodetecciones van a empezar a sancionar en estos puntos móviles autorizados en el municipio de Los Patios”.

Recordó que sobre la avenida 10 del municipio de Los Patios, hay cuatro puntos móviles autorizados. “Semanalmente esto lo mueven, como es en el caso del Colegio Comfanorte, donde siempre se hace en sentido Pamplona - Cúcuta. En el sentido Cúcuta - Pamplona están en en el barrio Montebello, en el 11 de Noviembre y en Pizarreal”.

Indicó Contreras que, en el transcurso de estos 15 días se debe realizar la socialización correspondiente para darle a conocer a todos los usuarios viales de estas nuevas medidas.