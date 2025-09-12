Tormenta generó afectaciones en servicio de energía en el norte y centro de Bolívar

Cartagena

Una tormenta azotó a Cartagena y varios municipios del norte de Bolívar durante las últimas horas, generando afectación en el servicio de energía eléctrica.

La lluvia dejó fuera de servicio a la línea 615, Ternera–Gambote, afectando a los municipios de Arjona, María La Baja y Mahates.

De igual forma, hubo afectación en la línea 614, El Carmen–Gambote, lo que provocó la suspensión del servicio en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Calamar, Arroyo Hondo, San Cristóbal, San Estanislao de Kostka y Soplaviento.

También se reportaron daños en la Línea 613 El Carmen–Zambrano que dejó sin servicio de energía a los municipios de Zambrano y Córdoba.

Tras la disminución de las lluvias y el trabajo continuo de los técnicos, Afinia confirmó que las líneas 615 Ternera–Gambote y 614 El Carmen–Gambote ya fueron normalizadas, restableciendo el servicio en los municipios y subestaciones asociadas.

En Cartagena se registran aperturas de los circuitos: Villa Estrella 1, 2 y 4; Chambacú 11; Zaragocilla 5; Nueva Cospique 2 y 4; Royalco; Bosque 1; Bayunca 1, 2 y 3,y Ternera 9

“Nuestras brigadas continúan en monitoreo permanente y atención en campo para normalizar estos sectores en el menor tiempo posible. Invitamos a los usuarios a reportar cualquier novedad en la línea 115 de Afinia”, aseguró la filial del grupo EPM.