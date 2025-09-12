Toque de queda en Neiva reduce delitos y homicidios en sus primeros 12 días

Neiva

La Alcaldía de Neiva entregó un balance positivo tras los primeros diez días de implementación del toque de queda para menores de edad. Según las autoridades, la medida ha sido recibida con satisfacción por la comunidad y los padres de familia, quienes han destacado los beneficios en materia de convivencia y seguridad. Además, se resalta la reducción significativa en los índices de delitos de alto impacto.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva, afirmo que “durante esta etapa pedagógica no se han impuesto sanciones, pero sí se han identificado 25 menores en las calles. La mayoría desconocía la norma o se encontraba visitando amigos, mientras un pequeño grupo estaba vinculado a actividades no permitidas. En todos los casos, los jóvenes fueron entregados a sus padres, quienes recibieron recomendaciones sobre el cuidado y la responsabilidad familiar”.

En materia de seguridad, el impacto ha sido notorio. Antes de la implementación del decreto, Neiva presentaba un incremento del 14% en homicidios. Sin embargo, diez días después, la cifra descendió a un 5%, logrando una reducción de nueve puntos porcentuales. Incluso, en este periodo no se registró ningún homicidio en la ciudad, lo que demuestra la efectividad de la medida acompañada de patrullajes permanentes.

La medida también ha sido valorada por líderes comunitarios y madres de familia, quienes aseguran que el toque de queda les ha permitido dormir tranquilos y tener un argumento válido para que sus hijos obedezcan. En varios casos, se encontraron niños trabajando en ventas callejeras, situación que fue atendida por la Secretaría de Infancia y los comisarios de familia, logrando restablecer sus derechos.