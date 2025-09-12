Secuestrado comerciante en el municipio de Pamplona

Norte de Santander es el departamento mas afectado con el secuestro / Foto Getty Images /

Cúcuta

Las autoridades civiles en el municipio de Pamplona reportaron el plagio del ciudadano Luis Martínez en esa población de Norte de Santander.

El hecho que se presentó en la ciudad mitrada se produjo cuando hombres armados sacaron a la víctima de su propia vivienda y se la llevaron con rumbo desconocido.

Por ahora no hay pistas de los responsables del plagio. El hecho violento ha causado conmoción en los habitantes de esa ciudad marcada por la tranquilidad y la seguridad.

Las autoridades investigan quienes estarían detrás de este hecho, si se trata de una acción generada por bandas delincuenciales o si detrás existiera una organización guerrillera que delinque en la zona.

Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados con el delito del secuestro. Se estima que más de 83 personas han sido victimas de este flagelo en los últimos años.