De servicio: Descuentos del 80% para morosos de impuestos en Floridablanca
Hasta este 31 de octubre va este alivio tributario en los impuestos: predial, industria y comercio, además en alumbrado público.
Gerardo Ramos, secretario de Hacienda de Floridablanca
Bucaramanga
Hay descuento del 80% en intereses y sanciones en los impuestos municipales de Floridablanca, la medida aplica para obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre del 2024, según lo afirmó Gerardo Ramos, secretario de Hacienda del municipio.
“Estos descuentos se aplicarán en el impuesto predial, industria y comercio, alumbrado público, publicidad exterior visual, entre otros", agregó Ramos.
Actualmente, en el municipio hay cerca de 30 mil personas en mora, algunas con deudas desde el 2012. La Alcaldía de Floridablanca espera recaudar alrededor de 10 mil millones de pesos, que se destinarán a financiar obras dentro del municipio.
¿Hasta cuándo va este alivio tributario?
- Hasta el 31 de octubre de este año, los contribuyentes podrán obtener un 80 por ciento de descuento.
- De 1 de noviembre al 19 de diciembre, el beneficio será del 70 por ciento.
Los pagos pueden hacerse a través del portal web de la Alcaldía, en bancos a nivel nacional con la factura y código de barras, o en entidades financieras autorizadas.
La invitación de la administración municipal es aprovechar los descuentos y normalizar su situación tributaria antes de que finalice el año.