Ciclo 10 de Colombia Mayor: Prosperidad Social confirma aumento del monto, esta es la lista de beneficiarios

El programa de Protección Social al Adulto Mayor, más conocido como “Colombia Mayor” busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Para hacer parte de este subsidio puede inscribirse si cumple con una serie de requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con SISBÉN IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Le puede interesar: Consultar Colombia Mayor por cédula 2025: Este es el LINK para saber si es beneficiario

¿Cómo saber si es beneficiario de Colombia Mayor?

El dinero del subsidio Colombia Mayor se puede reclamar a través de las cuentas de ahorros del Banco Agrario o la billetera digital BICO. Los usuarios que no tengan cuenta bancaria pueden obtener su transferencia mediante giros en oficinas y corresponsales autorizados.

Si una persona es beneficiaria de Colombia Mayor, recibe un mensaje de texto a su número de celular con la indicación de que puede acercarse a solicitar este subsidio. De no ser así, también puede realizar la respectiva consulta con el siguiente enlace:

https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

En esta página, la persona debe seleccionar su tipo de identificación, su número de documento, completar la verificación de seguridad y hacer clic en la opción ‘Consultar’.

¿Cuánto dinero da el programa Colombia Mayor?

Para septiembre de este 2025, la transferencia monetaria dirigida a adultos menores de 80 años que hacen parte del programa Colombia Mayor consta de un monto de $80.000 pesos.

Por otro lado, las personas mayores de 80 años edad cuentan con un subsidio de $225.000 pesos.

Más información: Consultar Adulto Mayor por cédula 2025: Link de Prosperidad social para acceder desde su celular

En este momento, el giro de $225.000 aplica para 527 mil personas que son mayores de 80 años y el subsidio de $80.000 para 1.1 millones de personas menores de 80 años

¿En qué fecha se entrega el subsidio Colombia Mayor en septiembre?

El pasado miércoles 3 de septiembre comenzaron los pagos de Colombia Mayor y estos estarán vigentes hasta el día 19 de este mismo mes.

Es importante que los beneficiarios reclamen este subsidio, o correrán el riesgo de perderlo. Hasta el momento se han beneficiado un total de 1.682.106 de adultos mayores en este programa.

Avanzamos en la entrega 8 de #ColombiaMayor y una gran noticia: el dir @mao_rodriguez1 aseguró que están garantizados los recursos para q desde el ciclo 10, el aumento sea para mujeres mayores de 70 años y para hombres mayores de 75, activos en el programa y q cumplan requisitos. pic.twitter.com/7BDcYDLqny — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) September 10, 2025

Actualmente, Prosperidad Social avanza en la octava transferencia monetaria del año en el programa de Colombia Mayor.

Recientemente el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, aseguró que están garantizados los recursos para que desde el ciclo 10, el aumento sea para mujeres mayores de 70 años y para hombres mayores de 75 que activos en el programa y que cumplan los debidos requisitos.