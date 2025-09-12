¿Qué pasará con la nube pública de Compra Eficiente? Estos son los riesgos tras cancelarse el contrato

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué pasará con la nube pública de Compra Eficiente? Estos son los riesgos tras cancelarse el contrato

A inicios de este mes, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) tomó la decisión de no prorrogar el Acuerdo Marco de Nube Pública de cuarta generación. Según explicó la entidad, desde el primero de septiembre, fue suspendido el Acuerdo Marco “tras haber sido objeto de tres prórrogas que permitieron su extensión en el tiempo más allá del plazo previsto inicialmente”.

En diálogo con El Personaje de la Semana del Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, Santiago Pinzón Galán, director de la Cámara de Industria Digital de la ANDI, expuso los efectos de esta decisión y explicó por qué la industria tecnológica y varias entidades oficiales están pidiendo que el acuerdo sea renovado mientras se define la próxima generación del modelo.

¿Qué es el acuerdo de nube pública y por qué es tan importante?

El acuerdo marco de nube pública era un instrumento de contratación pública que permitía a las entidades del Estado contratar servicios de almacenamiento y procesamiento de datos a través de proveedores tecnológicos con altos estándares de ciberseguridad.

Con este acuerdo se establecen las condiciones en que los proveedores suministran servicios y las entidades compradoras los adquieren.

“Durante la cuarta generación del acuerdo se movilizó 1 billón de pesos en compras de 195 entidades, incluyendo la DIAN, el ICBF y el Ministerio de Salud”, explicó Pinzón.

La decisión de suspender el acuerdo sin una alternativa clara deja en incertidumbre a numerosas instituciones que dependen de estos servicios para tramitar sus servicios, como las historias clínicas digitales, los procesos tributarios, la atención a la niñez y otros servicios sensibles para los ciudadanos, según advierte Pinzón.

Leer más: Modernización del SECOP costará $39 mil millones y será gradual en 2025

Para la ANDI, la suspensión del acuerdo representa lo que llaman un “freno digital”: un vacío jurídico y operativo que impide a las entidades públicas continuar con contrataciones en curso o iniciar nuevas adquisiciones de servicios en la nube.

“Estamos en un limbo. Hay una discusión legal sobre si los contratos pueden prorrogarse o no, y se emitió una directiva que propone usar una empresa mixta como nuevo vehículo de contratación, lo que genera aún más incertidumbre”, señaló el director de la Cámara.

Desde 2014 @colombiacompra ha implementado 4 generaciones AMP ☁️ Publica



El AMP ☁️ IV generación ha sido exitoso, más $1BColPesos en 199 entidades.



Por esto se puede y se debe construir AMP ☁️ V generación 🚀



Porque lo dejan vencer? #FrenoDigital @PGN_COL @CGR_Colombia 🔎 pic.twitter.com/u6guXIIrPK — Santiago Pinzón Galán 🇨🇴 (@santiagopinzong) September 12, 2025

¿Qué propone la ANDI?

La solicitud del sector empresarial es clara: prorrogar temporalmente la cuarta generación del acuerdo mientras se concluyen las mesas técnicas y se diseña la quinta generación del modelo.

“Lo mejor sería prorrogar el acuerdo actual y terminar las mesas técnicas, para que a final de este año o a comienzos del próximo, tengamos un nuevo modelo competitivo e incluyente”, explicó Pinzón.

También subrayó que, aunque se trata de servicios en la nube respaldados por grandes empresas internacionales, las proveedoras son compañías colombianas que interactúan directamente con las entidades públicas del país.

Además, más allá del debate jurídico, la suspensión del acuerdo afecta directamente la continuidad de políticas de transformación digital y de interoperabilidad entre entidades del Estado.

“La nube pública no es un lujo, es una necesidad para prestar servicios públicos con eficiencia y seguridad”, concluyó el vocero de la ANDI.

🚨 ‼️ Desde 2024 advertimos del #FrenoDigital por vencimiento del AMP de ☁️ Publica IV Versión y solicitamos mesas técnicas para aportar en construccion de la V versión.



Fue solo cuando @PGN_COL impulsó diálogo técnico/control preventivo que estas se realizaron @colombiacompra — Santiago Pinzón Galán 🇨🇴 (@santiagopinzong) September 12, 2025

Escuche la entrevista completa a continuación: