Hay que democratizar el sistema de contratación pública: Director Agencia Colombia Compra Eficiente

Armenia

El sistema de contratación pública en Colombia es ineficiente, y no mitiga el riesgo de corrupción, así lo manifestó el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Cristóbal Padilla Tejada.

En Armenia se lleva a cabo el Foro Departamental de Contratación en el Centro de Convenciones de la capital del Quindío donde participan más de 400 personas y donde todo el equipo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente están brindando herramientas sobre los nuevos lineamientos de la contratación pública.

Optimizar el sistema de contratación

El director de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Cristóbal Padilla Tejada explicó “la tecnología cambia todos los días y la verdad yo no diría si es falta de voluntad política o no, pero uno se pregunta por qué no se fue transformando, optimizando el sistema. Y nosotros llegamos a esa tarea, a optimizar el sistema SECOP para que sea de fácil acceso y rompa barreras de acceso porque no todo el mundo puede acceder al pueblo colombiano.

Hoy, ¿cómo está funcionando?

Hoy funciona con muchas dificultades, ustedes sabes de eso, es una especie de carro viejo, necesitamos que ese carro viejo sea último modelo y que sea capaz de que cualquier ciudadano de a pie maneje. Para eso son estos aparaticos que ustedes tienen en las manos, esto. Porque además el sistema hoy se mueve a través de puntos fijos de internet.

Entonces en Colombia hay podríamos decir un poquito más de 9 millones de puntos fijos de conexión a internet. Pero puntos móviles hay un poco más de 44 millones, entonces necesitamos un sistema que se conecte con esto para que sea accesible a todo el mundo.

Se necesita voluntad política

Eso requiere la voluntad política de hacerlo, de hecho eh ya el estar aquí en este foro regional fue posible juntando esfuerzos, gobernación del departamento, organizaciones no gubernamentales que están en el país y les interesa apostarle al desarrollo y bienestar de este país y nosotros que trajimos un equipo, entonces esos tres esfuerzos, esos tres recursos se juntan para hacer posible lo que tenemos hoy y democratizar arranca por el conocimiento, porque mucha gente no sabe cómo contratar con el Estado, a eso vinimos, a que aprendamos cómo contratar con el Estado.

Romper las barreras

Entonces rompemos barreras al SECOP También, las barreras eso muchas veces se ponen con los requisitos que se le pide a un proveedor, cómo le voy a pedir, por ejemplo, a un campesino que produce plátano y que quiere venderle al Estado, entonces el RUT, el RUT cuesta Y Hemos hecho procesos con las distintas entidades, cámaras de comercio y muchas más entidades para hacer una especie de requisitos light para que esa población que nunca ha contratado, contrate. Eso no significa ni violar la ley, no, es buscar un mecanismo para que la ley esté conectada con la vida económica de la gente y no al revés.

Entonces, esos requisitos y, por otro lado, aumentar, romper las barreras de capacidad porque si un campesino solo no puede venderle, por ejemplo, hemos encontrado casos 40 000 huevos a una unidad militar, entonces se articula con otros campesinos, se asocia y logra garantizar una proveeduría a la demanda que tiene la.

Acuerdos marco de contratación

Los nuevos acuerdos marco han permitido ampliar la participación, nosotros el primer acuerdo marco que me tocó fue el de dotación escolar.

¿Cuántos proveedores tenía? Tenía, recuerdo, ocho proveedores. Nosotros dijimos, “Si hay más gente que puede participar.” ¿Y dónde eran esos proveedores? Lo que decía ahorita, del centro del país y de las ciudades grandes.

¿Qué hicimos?

El nuevo acuerdo ampliamos, hoy hay 30 proveedores, 10.000 aliados porque cuando la economía se mueven los territorios si yo no tengo algo hay aliados que me ayudan para eso y dentro de esos productores están economía popular hay unas 9 microempresas fue mi primer hecho de democratización de ahí para adelante los acuerdos marcos los pueden revisar han tenido un aumento en la democratización del 50 hasta el 200% que significa invitar a todos los proveedores de este país para que entren en la contratación pública y no solo sea una élite que siempre es la que contrata.

Simplificar el sistema

El director de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Cristóbal Padilla Tejada señaló “Hay que simplificar y hay que volverlo sencillo. La tecnología si se vuelve compleja no sirve, la tecnología es para volverla sencillita y eso queremos con el nuevo sistema

El sistema de contratación y la corrupción

Los temas de corrupción es que también puede es contra una corrupción cuando nada más ve que son los mismos los que contratan y hay y para eso se prestan hasta los mismos funcionarios, se prestan, pero eso hay que romperlo. Hay que romperlo y la democratización es contundente contra la corrupción porque abre el espectro de participación.

La plataforma va a ser contundente porque va a tener módulos de interoperabilidad con los organismos de control y va a tener módulos de operatividad con todo el resto de instituciones, pero también va a tener unos módulos que denominamos bandera roja, o sea, alertas tempranas donde vemos que se pueden prever hechos de corrupción.