Pronóstico del Clima en Cartagena: IDEAM advierte sobre fuertes lluvias y posibles emergencias
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) se mantienen las alertas por tiempo lluvioso en la parte occidental y suroccidental del Caribe Colombiano.
Tras las alertas emitidas por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, a causa de las fuertes lluvias en la región, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025.
Según el IDEAM, en el Caribe colombiano se mantienen las alertas amarillas por tiempo lluvioso en la parte occidental y suroccidental. Además, afirmaron que se establecen las alertas amarillas por viento y oleaje en este mismo sector hacia la parte central y oriental de la cuenca.
Además, los sectores más afectados por las lluvias en Cartagena serán Tierra Bomba, Barú, Islas del Rosario, Bocagrande, Centro Histórico y Crespo. El instituto señaló que se espera una mañana con cielo mayormente nublado y probables lluvias durante las tres jornadas.
Desde la Alcaldía local destacaron que mantiene un monitoreo permanente y continúa la atención de emergencias con el despliegue de 17 Equipos de Reacción Inmediata (ERI) en la ciudad.
Es importante destacar que en distintos sectores se registran precipitaciones de intensidad leve a alta, por lo que los equipos permanecen activos para dar una respuesta oportuna.
Fuertes lluvias provocan caída de árboles y ramas sobre redes eléctricas
Desde la empresa Afinia Grupo EPM, la cual es la encargada de suministrar el servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y sur de Magdalena, afirmaron que se encuentran atendiendo las emergencias registradas por las fuertes lluvias en Cartagena.
“Ante las lluvias y fuertes vientos que provocaron la caída de árboles y ramas sobre las redes eléctricas en Cartagena y municipios vecinos de los Montes de María, reforzamos nuestra atención en terreno con brigadas adicionales”, aseguró Afinia por medio de su cuenta de X.
Asimismo, le recuerdan a la ciudadanía que pueden reportar cualquier tipo de emergencia a su línea 115 o por medio de Afiniapp.
Líneas de atención en Cartagena por emergencias:
- 119 – Bomberos
- 125 - CRUED
- 123 - Policía
- 132 - Cruz Roja
- 146 - Guardacostas
- 164 - Surtigas
- 144 - Defensa Civil
- 115 - Afinia
- 116 - Aguas Cartagena
- 317 503 0465 - OAGRD
- 304 251 1127 - Titán Chat (WhatsApp)
¿Cuáles son las alertas vigentes en Colombia?
Según el IDEAM, actualmente hay 275 municipios que se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 58 municipios se encuentran alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia con 16, Chocó con 13 y Meta con 6 municipios.
Además, las áreas hidrográficas que se encuentran en riesgo por inundaciones y/o crecientes súbitas son:
- Orinoco: una (1) roja, veintidós (22) naranjas y veintiocho (28) amarillas
- Magdalena Cauca: una (1) roja, una (1) roja puntual, doce (12) naranjas y veinte (20) amarillas
- Caribe: siete (7) naranjas y veintiuno (21) amarillas
- Pacifico: ocho (8) naranjas y siete (7) amarillas
- Amazonas: dos (2) naranjas y tres (3) amarillas.