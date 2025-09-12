Pronóstico del Clima en Cartagena: IDEAM advierte sobre fuertes lluvias y posibles emergencias

Tras las alertas emitidas por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, a causa de las fuertes lluvias en la región, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025.

Según el IDEAM, en el Caribe colombiano se mantienen las alertas amarillas por tiempo lluvioso en la parte occidental y suroccidental. Además, afirmaron que se establecen las alertas amarillas por viento y oleaje en este mismo sector hacia la parte central y oriental de la cuenca.

Además, los sectores más afectados por las lluvias en Cartagena serán Tierra Bomba, Barú, Islas del Rosario, Bocagrande, Centro Histórico y Crespo. El instituto señaló que se espera una mañana con cielo mayormente nublado y probables lluvias durante las tres jornadas.

Desde la Alcaldía local destacaron que mantiene un monitoreo permanente y continúa la atención de emergencias con el despliegue de 17 Equipos de Reacción Inmediata (ERI) en la ciudad.

Es importante destacar que en distintos sectores se registran precipitaciones de intensidad leve a alta, por lo que los equipos permanecen activos para dar una respuesta oportuna.

Fuertes lluvias provocan caída de árboles y ramas sobre redes eléctricas

Desde la empresa Afinia Grupo EPM, la cual es la encargada de suministrar el servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y sur de Magdalena, afirmaron que se encuentran atendiendo las emergencias registradas por las fuertes lluvias en Cartagena.

“Ante las lluvias y fuertes vientos que provocaron la caída de árboles y ramas sobre las redes eléctricas en Cartagena y municipios vecinos de los Montes de María, reforzamos nuestra atención en terreno con brigadas adicionales”, aseguró Afinia por medio de su cuenta de X.

Asimismo, le recuerdan a la ciudadanía que pueden reportar cualquier tipo de emergencia a su línea 115 o por medio de Afiniapp.

Líneas de atención en Cartagena por emergencias:

119 – Bomberos

125 - CRUED

123 - Policía

132 - Cruz Roja

146 - Guardacostas

164 - Surtigas

144 - Defensa Civil

115 - Afinia

116 - Aguas Cartagena

317 503 0465 - OAGRD

304 251 1127 - Titán Chat (WhatsApp)

¿Cuáles son las alertas vigentes en Colombia?

Según el IDEAM, actualmente hay 275 municipios que se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 58 municipios se encuentran alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia con 16, Chocó con 13 y Meta con 6 municipios.

Además, las áreas hidrográficas que se encuentran en riesgo por inundaciones y/o crecientes súbitas son: