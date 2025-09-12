Gestión del Riesgo activó 17 Equipos de Reacción Inmediata en Cartagena por fuertes lluvias

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, se trasladó hasta el Canal Matute, uno de los puntos críticos que históricamente registra inundaciones. Tras las lluvias de este inicio de jornada, se informa que no se presentaron afectaciones en este sector.

Cabe destacar que la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la OAGRD, mantiene un monitoreo permanente y continúa la atención de emergencias con el despliegue de 17 Equipos de Reacción Inmediata (ERI) en la ciudad.

En distintos sectores se registran precipitaciones de intensidad leve a alta, y los equipos permanecen activos para dar una respuesta oportuna.

Por su parte, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, a través del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED), informa que no se presentan afectaciones en la red hospitalaria ni en la comunidad en materia de salud.

Recuerda las líneas de emergencia disponibles 24/7:

119 – Bomberos

125 – CRUED

123 – Policía

132 – Cruz Roja

146 – Guardacostas

164 – Surtigas

144 – Defensa Civil

115 – Afinia

116 – Aguas de Cartagena

317 503 0465 – OAGRD

304 251 1127 – Titán Chat (WhatsApp)