Procuraduría abre indagación a concejales y funcionarios del Distrito por asistir a fiesta ilegal

Procuraduría abre indagación a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y concejales por asistir a fiesta en horario ilegal.

Bogotá D.C

En los últimos días se convirtió en polémica que algunos concejales de Bogotá, ediles y funcionarios de la Alcaldía al parecer asistieran a un remate de un concierto de electrónica en un horario ilegal.

Esta fiesta fue organizada por ‘Radio estrella’, una discoteca ubicada en el norte de la ciudad, y que al parecer operaría bajo la fachada de sindicato . Sin embargo, las discotecas y bares no pueden funcionar más allá de las 3 a.m., de acuerdo con el decreto que expidió el alcalde Carlos Fernando Galán.

Debido a esta situación, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrirá una indagación para establecer si el pasado 7 de septiembre, los funcionarios asistieron a esta fiesta que se prolongó hasta las 8:00 a.m.

Con la apertura de la indagación, el ente de control pretende verificar si se llevó a cabo la celebración en las condiciones denunciadas y establecer la posible responsabilidad de los funcionarios públicos que habrían participado en ella.

Julián Triana, concejal de Bogot á , fue uno de los asistentes a este remate y ante las acusaciones se pronunció al respecto.

“Eso es verdad salí de fiesta después de las 3 de la mañana. Eso es algo que no va en contra de mis responsabilidades como funcionario público. Y es que el decreto no prohíbe que uno esté en la calle después de las 3 de la mañana, prohíbe es que ciertos establecimientos comerciales abran después de las 3″, aseguró el cabildante.

Aclaró que él no patrocinó esa fiesta de remate, solo asistió como cualquiera de las personas que participaron del evento.

“Yo no soy una autoridad policiva, ni cuando soy concejal ni cuando no. El escándalo sería que yo llegara a pedirle papales a los establecimientos a ver si sí cumplen y a ver si si puedo entrar o no, eso es extralimitar mis funciones”, señaló Triana.

Añadió que eso que pasó, pasa todos los fines de semana y demuestra que la Alcaldía ni siquiera tiene la capacidad de hacer cumplir su decreto.

Mientras tanto, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y la eventual conducta disciplinaria de los funcionarios involucrados.