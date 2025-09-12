Pitalito lidera piloto del plan estratégico de seguridad y protección para firmantes de paz

Neiva

En Pitalito se llevó a cabo la primera jornada piloto del plan estratégico de seguridad y protección, diseñado para garantizar la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. Este ejercicio fue articulado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Alcaldía, la Gobernación y la Unidad de Implementación del Acuerdo. La actividad contó con respaldo legal a través de la resolución 096 del Departamento Administrativo de la Presidencia.

La feria de servicios, desarrollada en este marco, buscó dar respuesta a las necesidades de la población beneficiaria. Para ello, se convocó a diferentes entidades nacionales y territoriales, con el fin de acercar sus programas y proyectos a los participantes. De esta manera, se busca fortalecer la reincorporación integral, brindando herramientas de acompañamiento y atención en diversos ámbitos.

Según Vanesa López, de la unidad de implementación, comento que “Pitalito se convirtió en el primer municipio del país en adoptar formalmente este plan estratégico mediante decreto. Esto demuestra el compromiso local con la paz, la seguridad y la protección de quienes dejaron las armas. Además, la iniciativa constituye una hoja de ruta que permite coordinar esfuerzos interinstitucionales entre Nación y territorio, garantizando un mayor alcance en la implementación”.

Los organizadores destacaron que este espacio es apenas el inicio de un proceso que se espera replicar en otros municipios y departamentos. La idea es recoger aprendizajes y fortalecer las acciones que permitan consolidar la paz en los territorios. Con estas actividades, se reafirma la importancia de generar confianza, atender a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.