Nos tienen sometidos a una vía a la que no se le ha invertido dinero suficiente: presidenta Colfecar

El cierre de la vía al Llano por los recientes derrumbes ha generado un fuerte impacto económico en el transporte de carga. Este cierre que comenzó el lunes comienza a encender las alarmas en el sector agrícola y en los mercados.

Frente a esto, Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, habló el viernes 12 de septiembre en los micrófonos de 6AM de Caracol Radio y aseguró que cada día sin paso representa pérdidas por $2.400 millones, una cifra crítica para un sector que moviliza en promedio 4.000 vehículos de carga diarios por esa ruta.

Esta ya es una crisis “anunciada”

La presidenta aseguró que la situación que hoy enfrenta el corredor vial responde a una negligencia histórica en la intervención de puntos críticos.

“El gobernador de Cundinamarca nos recordó que hay 96 puntos críticos en la vía, identificados desde 2023, y no se ha intervenido ninguno. Esto es un cierre anunciado por falta de inversión”, afirmó.

Hernández, también explicó que el derrumbe que bloquea el paso se agrava porque, al retirar material, la montaña sigue deslizándose. Además, los estudios geológicos sugieren la presencia de una falla geológica que dificulta los trabajos, sumado al factor climático por las lluvias.

Las rutas alternas son insuficientes

Las dos vías disponibles como alternativa tampoco ofrecen una solución real para los transportadores, pues según explicó Hernández los trayectos son más largos y representan un costo económico mayor para los transportadores. Señaló que:

La ruta por el Sisga (355 km): tarda unas 8 horas, pero solo permite paso a vehículos de hasta 16 toneladas por fallas no resueltas.

Ruta por Pajarito (552 km): exige mínimo 11 horas de viaje y solo admite camiones de hasta 28 toneladas.

“Por eso el desespero de los transportadores, sobre todo de los vehículos pesados. Son trayectos más largos, con restricciones y costos operativos altísimos”, advirtió Hernández.

Noticia en desarrollo...