Madre e hija resultan heridas tras caída de un ascensor en un conjunto residencial de Barranquilla

En la tarde de este 11 de septiembre se registró un accidente en el conjunto residencial Zafiro, ubicado en la urbanización Alameda del Río, norte de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Este caso sucedió cuando un ascensor presentó fallas mecánicas y se desplomó con dos ocupantes en su interior.

Las víctimas fueron identificadas como Karen Pilar Fontalvo Quintero, de 36 años, quien sufrió fracturas en ambas piernas, y su hija de 3, que también resultó lesionada.

Fueron llevadas a centros asistenciales

Ambas fueron auxiliadas por residentes y personal de emergencia, y posteriormente trasladadas en ambulancia a centros asistenciales; la madre fue remitida a la Clínica Portoazul.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas de la falla en el sistema del elevador y verificar si el conjunto residencial cumplía con los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo exigidos por la normativa de seguridad.