Universidad de Córdoba abrirá nueva sede en el Alto Sinú: ¿cómo se logró este proyecto?

COLOMBIA

Después de finalizar el bachillerato académico, miles de jóvenes sueñan con acceder a instituciones de educación superior con el fin de estudiar una carrera técnica, tecnológica o de pregrado en el área de interés; sin embargo, algunos se ven en la obligación de trasladarse a diversas ciudades para iniciar con su formación.

No obstante, el panorama para todos los jóvenes no es el mismo, pues varios no cuentan con la suficiencia económica para movilizarse de un lugar a otro, pagar costosos arriendos y más, dejando de lado su sueño de poder estudiar. Ante esta situación que se vive en Colombia, distintas entidades buscan la forma de que cada vez más municipios tengan la oportunidad de contar con instituciones de educación superior, tal como sucederá próximamente en el Alto Sinú, ubicado en el departamento de Córdoba, pero ¿cómo?

Esto es gracias a la Gobernación, la Universidad de Córdoba y la Alcaldía de Tierralta que mediante la formalización de un convenio iniciará la primera fase para la construcción de la nueva sede universitaria, dando un paso gigante no solo hacia la paz en una zona afectada por el conflicto armado, sino también a una gran ventana de oportunidades para los jóvenes y adultos del Alto Sinú y lugares colindantes.

“La sede de la Universidad de Córdoba sin duda alguna es un hecho histórico para el Alto Sinú por dos motivos: el primero, es que la Universidad es sujeto de reparación colectiva y; el segundo, es que el Alto Sinú, especialmente Tierralta y Valencia, son las zonas mayoritariamente afectadas de víctimas del conflicto armado en la historia del departamento de Córdoba”, aseguró el gobernador Erasmo Zuleta.

Cortesía: Gobernación de Córdoba Ampliar

En ese orden de ideas, la primera fase del proyecto estará enfocada en los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de infraestructura física de la nueva sede que se estima cierre brechas sociales, al tiempo de que aumente “los indicadores de cobertura, en una región donde solo el 25 % de los jóvenes tiene acceso a la educación superior, frente al 56 % de la media nacional”, agregó Jairo Miguel Torres, rector de la Universidad de Córdoba.

Cabe resaltar que la universidad adaptará su oferta académica a la vocación productiva del Alto Sinú, de esta manera garantizará que los programas respondan a las necesidades de la región y de sus habitantes.