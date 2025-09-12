Afinia reportó 449 daños en redes eléctricas por tormenta en Cartagena y norte de Bolívar

Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, reafirma su compromiso con la calidad y continuidad del servicio de energía para sus usuarios, actuando con celeridad ante las contingencias ocasionadas por las condiciones climáticas registradas en las primeras horas de hoy en Cartagena y municipios vecinos de los Montes de María.

Las intensas lluvias, los fuertes vientos y las descargas atmosféricas provocaron la caída de árboles y ramas sobre las redes eléctricas, generando averías en algunos sectores.

En Bolívar Norte se han recibido 449 reportes de daños, de los cuales 366 corresponden a Cartagena y el resto a municipios como Turbaco, Turbana, Arjona, Clemencia, Villanueva y Santa Catalina. Los circuitos con mayor número de reportes en Cartagena son: Candelaria 2 (41 avisos), Ternera 5 (31 avisos), Bosque 7 (29 avisos), Ternera 14 (25 avisos) y Ternera 3 (24 avisos), entre otros.

Para atender de manera oportuna estas contingencias, Afinia duplicó el número de brigadas en terreno, con el fin de acelerar las reparaciones y garantizar la continuidad del servicio. A esta hora todos los circuitos se encuentran en operación y las cuadrillas avanzan en la atención de daños puntuales reportados por los usuarios.

La compañía reitera que la mayoría de las afectaciones se deben a la caída de árboles y ramas sobre las redes eléctricas y mantiene su presencia permanente en las zonas impactadas para asegurar la normalización del servicio en el menor tiempo posible.