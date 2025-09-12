Hoy inicia el Festival del Norte 2025

Festival del Norte. / Foto: Gobernación de Norte de Santander.

Norte de Santander

Todo está lista para el inicio de las actividades culturales en el marco del Festival del Norte 2025, evento organizado por la gobernación de Norte de Santander, donde se busca resaltar las costumbres de todos los 40 municipios.

“Estamos viviendo esta fiesta de cultura viva en Norte de Santander. Arrancamos hoy con la imposición de bandas a las 25 candidatas que buscan la corona” dijo Martha Reyes, secretaria de cultura de Norte de Santander.

Música, muestra gastronómica, culturas, carrozas y compartas, están dentro de la programación.

Todos los eventos son completamente gratuitos, para que los habitantes del Área Metropolitana de Cúcuta, vivan las tradiciones nortesantandereanas.