Hombre fue asesinado frente a su casa cuando salía a conducir una ruta escolar en Floridablanca

Hacia las 5:27 a.m, de este viernes 12 de septiembre, fue asesinado un conductor de ruta escolar de 33 años en Ciudad Valencia en el municipio de Floridablanca, al parecer el ataque fue por un ajuste de cuentas.

¿Cómo fueron los hechos?

La víctima fue identificada como Bryan Steven Cáceres Manrique, quien recibió dos impactos de arma de fuego cuando salía de su vivienda para realizar una ruta escolar como lo hacía habitualmente.

Fue encontrado por su padre

De acuerdo con la información entregada por su padre, el señor José Cáceres, tras escuchar varias detonaciones salió de la casa y encontró a su hijo tendido en el suelo, por lo que se acercó a prestarle primeros auxilios, sin embargo el joven estaba sin signos vitales.

El hombre presentaba heridas en la región occipital y en el pecho. En el lugar fueron incautados un teléfono celular y el vehículo en el que se movilizaba la víctima, un Renault Logan.

Hipótesis del ataque:

Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a un posible caso de sicariato por ajuste de cuentas. Sin embargo, la familia asegura que Bryan no había recibido amenazas y que llevaba cinco meses residiendo en este sector, luego de haber vivido en La Cumbre.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cadáver y avanzan en las labores de verificación para esclarecer los móviles de este homicidio.



