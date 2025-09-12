Festival Cordillera 2025 producirá ganancias por más de 75 mil millones de pesos en Bogotá

Bogotá D. C.

Este fin de semana, del 13 al 14 de septiembre, se celebrará la cuarta edición del Festival Cordillera en el parque Simón Bolívar, un evento único para los amantes de la música en español en Bogotá, que contará con la participación de artistas como Rubén Blades, Fito Páez o Zoé.

Para este año, el Observatorio de Desarrollo Económico de la capital estima que el festival producirá ganancias superiores a los $74,6 mil millones de pesos. Eso representa un aumento del 25,9% en comparación con la edición 2024.

El Distrito explica que el gasto de los asistentes será el principal motor de esta dinámica económica.

De las 90 mil personas que la Secretaría de Desarrollo Económico espera que asistan al evento, apenas 51.600 residen en Bogotá.

Se proyecta que el público bogotano gaste, en promedio, $108.000 en alimentos y bebidas, $36.000 en transporte interno y $42.000 en compras.

En tanto, el gasto de los 38.400 turistas nacionales e internacionales será significativamente mayor: $138.000 en alimentos y bebidas, $52.000 en transporte, $89.000 en compras y $445.000 en alojamiento. Así también se dinamizará de manera directa la oferta hotelera de la ciudad.

“La cultura es un motor de desarrollo económico para Bogotá”

La subdirectora de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pilar Torres Alvarado, señaló que esta clase de eventos “demuestran que la cultura es un motor de desarrollo económico para Bogotá”.

Torres destacó la atracción de “miles de visitantes que consumen en nuestros restaurantes, hoteles y comercios”, además de la generación de empleo, la activación económica de los barrios y el posicionamiento de Bogotá como un destino cultural “de talla mundial”.

En relación con esto, vale la pena recordar que la edición 2024 del Cordillera estableció récords de asistencia e impacto económico: hubo más de 75 mil asistentes; 8.600 fueron visitantes internacionales, mientras que otros 20.250, turistas nacionales y excursionistas. El evento produjo más de 59 mil millones de pesos.

En adición, el Distrito apunta que el impacto económico no se limita al consumo de los asistentes, sino que también se deriva del propio desarrollo del evento, cuyos organizadores realizan “inversiones significativas en logística, producción y contratación de talento artístico nacional e internacional”.

Lo anterior genera empleos directos e indirectos para técnicos, productores, proveedores de alimentos, transporte y seguridad. Mientras que restaurantes, bares y demás establecimientos de este tipo se benefician del aumento en la demanda.

Un festival de música único en esta época del año en América Latina

Una de las características principales del Festival Cordillera es que no existe otro evento de esta dimensión en Latinoamérica durante las semanas próximas al mismo.

Si bien, en España, se llevó a cabo el Vive Latino en Zaragoza el fin de semana pasado, con la participación de artistas como Los Ángeles Azules, Molotov o Monsieur Periné, este show no tiene lugar en la región, no convoca la misma cantidad de artistas y tampoco atrae el público, ni produce las ganancias que sí hace el Cordillera.

En octubre, en Brasil, se realizarán dos eventos musicales multitudinarios: Tomorrowland y Rock in Rio. Mientras que, a inicios de noviembre, Chile acogerá el festival Primavera Fauna.

Algunos de los artistas que se presentarán este fin de semana continuarán con algunos shows por su propia cuenta en los próximos días, como lo harán Zoé o Los Bunkers en México.