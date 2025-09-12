Festival Cordillera 2025: Restaurantes, novedades y recomendaciones generales

En los últimos años se ha vuelto toda una tradición el Festival Cordillera en Bogotá que celebra los sonidos latinos que hacen parte de los países que atraviesa la cordillera.

Desde 2022 que fue la primera edición de este gran evento han pasado muchos artistas por los diferentes escenarios como: Maná, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs, Zoé, Los Auténticos Decadentes, Molotov, Draco Rosa, Julieta Venegas, Mon Laferte, Juan Luis Guerra, Hombres G, Vilma Palma e Vampiros y muchos más, contando también con el talento colombiano.

Este año hay gran expectativa por ver al argentino Fito Páez, un espectáculo especial de Carlos Vives donde celebrará su carrera musical y la presentación del gran Rubén Blades con la Roberto Delgado Orquesta.

Consulte aquí los horarios de las presentaciones:

Novedades:

Cada año el festival está innovando para ser mucho más atractivo y ofrecerles más experiencias a los amantes de la música.

Para esta cuarta edición, se dispondrá de una nueva tarima que llevará por nombre “El Coke Studio”, un espacio donde se le rendirá tributo al baile en conjunto con la orquesta bogotana de salsa La 33 y el espectáculo más destacado de este mismo género en el país, Delirio, un show que incluye baile y canto, imperdible.

¿Dónde comer?

La comida al interior del festival no será un inconveniente, hay para todos los gustos con una amplia variedad de restaurantes reconocidos y emprendimientos, aquí algunos de ellos:

Domino’s Pizza

Universal de hamburguesas

Chef Burguer

Cero Pollito

Crepes & Waffles

Cumbia House

Cocheros

Dogger

Choripan

Home Burguers

Juan Valdez

La Hamburguesería

La Lucha Sanguchería

Lechona Rolling

Leños y Carbón

Qbano

Sbarro

Smoking Burguers

Tacos al pastor

The Cheese Wheels

Vi Bowls

Manilla Cashless:

Por medio de esta manilla recargable se pueden realizar los pagos al interior del festival. Si tiene Combo VIP o Combo General, la misma manilla de ingreso funciona con Cashless, por lo que no necesita otra adicional.

Si asiste solo un día, debe acercarse a un punto de Cashless dentro del festival para reclamar su manilla sin costo extra. Si al finalizar el festival en su manilla queda dinero, se dispondrá de puntos y de diferentes opciones para regresarle ese dinero.

Mercadito Latino:

Es un espacio habilitado por los organizadores dedicado a los emprendimientos y a las almas creativas. Reunirá a más de 60 proyectos que fueron cuidadosamente seleccionados con productos que reflejan el estilo y la esencia del festival. De esta manera, los asistentes también apoyarán el talento local.

En este espacio podrá encontrar una amplia oferta de moda y accesorios que van desde chaquetas impermeables y prendas brillantes, gafas, botas y fundas para celulares, todo en conjunto con el compromiso con la sostenibilidad y el impacto social.

Recomendaciones: