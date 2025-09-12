El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 12 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el presente de América y Millonarios y su posibilidad de clasificar a los ocho.

David González, extécnico de Millonarios / Colprensa

juan Sebastián Cedeño Vargas

43:27

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Millonarios y América, y la posibilidad de mejorar en la tabla de la liga colombiana. César dijo: “Ya el técnico de Millonarios lleva tres partidos y en liga no ha perdido, vamos a ver si David González con el América logra salir de la crisis”. Sobre el tema Steven agregó: “La herencia de Raimondi dejó mal al equipo y por eso González dijo que la gente no quiere verlos, pero que con el fútbol que va a mostrar, va a hacer que vuelvan”.

No olvide escuchar el audio del programa.

