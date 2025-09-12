El Huila abre sus puertas al mundo literario con la Filvoragine

Neiva

La tercera versión de Filvorágine, feria cuenta con programación desde el 11 y hasta el 14 de septiembre en el Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera en Neiva, y el 15 de septiembre en el Parque Arqueológico del municipio de San Agustín.

La fiesta literaria, con diversos certámenes culturales se desarrolla contando con una nutrida participación de comunidades educativas, amantes de la lectura, y personalidades del sector cultural, actividades como ‘Poesía para jóvenes lectores’, con el escritor Juan David Cáceres, ‘La Poesía Para Transformar’, en la que participó la poeta más importante en estos tiempos del país de España, Magdalena Sánchez Blesa, y la presentación del libro ‘La familia de Gabriel García Márquez’, que tuvo como invitado a Gabriel Eligio Torres Márquez, sobrino del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.

Ampliar

Asimismo, Filvorágine estuvo engalanado por importantes eventos que sirvieron como fueron ‘Otras formas de leer la ciencia’ de Editoriales Universitarias, presentación de la novela ‘Barrio Bomba’ del escritor colombiano JJ Juniéles y, el conversatorio sobre los parques arqueológicos de San Agustín e Isnos con funcionarios del ICANH, Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Eventos culturales y artísticos, acompañados de diversos stands con los mejores ejemplares literarios, marcarán la pauta en esta versión de la Filvorágine, que se erige como un escenario para pensar en el intercambio cultural, con escritores internacionales de países como Chile, España y Canadá.