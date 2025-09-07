No podemos estar en contra de la ley: superintendente sobre plataformas de transporte

Ibagué

El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, aseguró en Ibagué que se seguirá sancionando a las plataformas que prestan el servicio de transporte público de manera ilegal con vehículos particulares.

“No podemos afectar la ley y estar en contra de la ley, la ley es una y debemos acatarla. Ya desde la Superintendencia hemos sancionado plataformas como UBER”, dijo el superintendente de Transporte.

El funcionario del Gobierno Nacional sostuvo que desde la Superintendencia de Transporte se seguirá trabajando para que se respete las habilitaciones de las empresas y los cupos de los vehículos que prestan el servicio de transporte de manera legal.

“Hemos encontrado en la administración de la alcaldesa, Johana Aranda, una recepción importante, un acatamiento a la norma y siempre en trabajar en pro del municipio”, afirmó Alfredo Piñeres.

“Este es un tema que debemos solucionarla todos”: Alfredo Piñeres

El superintendente de Transporte aseguró que se debe mejorar el servicio por parte de los actuales prestadores, para que la gente no tenga que recurrir a vehículos de plataformas para hacer sus desplazamientos.

“En la medida que se pueda prestar un mejor servicio, complementario, completo a todos sus ciudadanos, seguramente los ciudadanos no van a atener que usar plataformas que a la luz de la ley son ilegales”, destacó el superintendente de Transporte.

El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, visitó Ibagué para adelantar mesas de trabajo con funcionarios de la Alcaldía de Ibagué sobre el futuro del Sistema Estratégico de Transporte Público. Se espera que en un mes se realice una reunión con todos los actores del transporte de la capital del Tolima.