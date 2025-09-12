Corpoboyacá alerta por expansión de la langostilla roja, especie invasora

Boyacá

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) encendió las alarmas frente a la presencia y expansión de la langostilla roja (Procambarus clarkii) en diferentes cuerpos de agua de la jurisdicción. Este crustáceo, catalogado como una de las especies invasoras más dañinas del mundo, está generando serios impactos ambientales, sociales y económicos al poner en riesgo la biodiversidad nativa, alterar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y afectar actividades productivas asociadas al recurso hídrico.

Originaria del sureste de Estados Unidos y del norte de México, la langostilla roja también conocida como cangrejo rojo americano se distingue por su alta capacidad de adaptación y reproducción. Puede desplazarse por tierra, sobrevivir en ambientes contaminados o de baja calidad de agua, tolerar una amplia gama de condiciones ambientales y sostenerse gracias a su dieta omnívora, lo que la convierte en una depredadora competitiva frente a especies locales con dietas especializadas.

Tatiana Baker, integrante del equipo de especies invasoras de Corpoboyacá, advirtió que “sus impactos incluyen depredación de vegetación acuática, macroinvertebrados, huevos de peces y anfibios, alteración del hábitat por excavación de galerías que generan erosión, remoción de sedimentos y aumento en la turbidez del recurso hídrico, afectación a cultivos acuáticos y sistemas de riego, y competencia con especies endémicas, algunas de ellas en riesgo de extinción”.

El control de esta especie representa un desafío de gran complejidad, por lo que Corpoboyacá plantea la necesidad de aplicar estrategias integrales que contemplen el monitoreo permanente de los cuerpos de agua vulnerables, campañas de extracción mediante trampas cebadas, programas de educación ambiental para evitar liberaciones accidentales o intencionales, y articulación institucional que fomente la investigación científica para el desarrollo de métodos biológicos y tecnológicos de control.