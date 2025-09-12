Capturados un hombre y una mujer con arma de fuego en Bolívar: los investigan por chance ilegal

Cartagena

En un operativo realizado en el corregimiento de Cascajal, Magangué, la Seccional de Investigación Criminal de Bolívar capturó a Durney Andrés Vélez Oquendo, de 35 años, y Andy Carina Escudero González, de 29 años, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Durante el operativo, se incautó un revólver Llama Martial calibre 38, seis cartuchos calibre 38, tres celulares, un vehículo tipo automóvil, un computador portátil y tres talonarios de chance ilegal.

Según las investigaciones, los capturados manejaban varias rutas de chance ilegal en los municipios de San Juan Nepomuceno, Marialabaja, Magangué y San Jacinto, ejerciendo esta actividad a nombre de la organización multicrimen Clan del Golfo. Se presume que amenazaban y extorsionaban a quienes se negaban a vender los chances.

Andy Carina registra anotaciones judiciales por concierto para delinquir por darse para extorsión y extorsión menor cuantía, mientras que Durney presenta anotaciones por el delito de amenazas.

Al respecto el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar, dijo: “la Policía Nacional de Colombia, no bajará la guardia en su lucha frontal contra el crimen. Con todas nuestras capacidades operativas, de inteligencia e investigación criminal, continuaremos actuando con contundencia para enfrentar a los responsables que quieran desestabilizar la seguridad y convivencia ciudadana”.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.